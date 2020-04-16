В Могилеве к маю завершат ремонт мемориала «Луполовский лагерь военнопленных»

Мемориальный комплекс «Луполовский лагерь военнопленных» отремонтируют в Могилеве к началу мая.

Как сообщил гендиректор УКП Могилева Михаил Голушков, уже к концу нынешней недели планируется завершить ремонт внутри самого мемориала — заменить плитку, испорченные блоки в стенах, гранитную плиту у Вечного огня и так далее. Также будут обустроены и недавние захоронения останков солдат, которые были найдены в ходе поисковых работ и раскопок.

Затем наступит очередь благоустройства территории снаружи. Специалисты заменят тротуарную плитку вокруг памятника, обновят асфальтное покрытие, газоны и клумбы. Также будет установлено современное освещение, появятся новые скамейки и урны. Позже появится и информационный стенд, который расскажет о мемориале и людях, которые там похоронены.

Фото: wiki.mogilev.by