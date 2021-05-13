В Могилеве с рынка эвакуировали 60 человек из-за подозрительного предмета.
Инцидент произошел 12 мая на территории Центрального рынка. В 13:00 сотрудникам МЧС поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в пункте приема вторичного сырья. На место прибыли милиционеры, саперно-техническая группа, МЧС и медики.
– В целях безопасности были эвакуированы продавцы и покупатели. При обследовании пиротехнической группой обнаружена учебная противотанковая мина, – сообщил sb.by официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.
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В Могилеве из-за подозрительного предмета с рынка эвакуировали 60 человек
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