В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы

Итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома прошла в формате семинара-дискуссии. Участие в форуме приняли не только представители исполнительной власти, крупных предприятий, руководители СМИ, но и ведущие политологи и эксперты.
Участники семинара-дискуссии могли задать вопросы спикерам. И по реакции зала можно было судить, что идеологическую вертикаль региона сегодня волнуют вопросы создания госпрограммы в сфере молодежной политики, повышение эффективности работы общественных организаций, корректировка Закона об обращении граждан, вопросы патриотического воспитания.
Председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз поднял вопрос недостаточного внимания в учебниках истории к темам Великой Отечественной войны и патриотического воспитания.
Заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко выразила мнение о том, что для эффективной работой с молодежью должна быть создана четкая государственная программа, с соответствующими структурами и финансированием. Еще один актуальный вопрос – повышение авторитета госслужащего.
– Дискуссии развернулись и вокруг темы повышения роли СМИ: как оставаться лидером мнений в условиях информационной войны. Региональные СМИ должны оперативно реагировать на проблемные ситуации на местах и действовать на опережение, давать больше критических материалов, а также наращивать свое присутствие в соцсетях, мессенджерах, – такое мнение прозвучало от участников этой дискуссии.
Начальник главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Шпилевская подчеркнула, что диалоговые площадки доказали свою эффективность, поэтому их работа будет продолжена:
– Этот год объявлен Годом народного единства, чтобы объединить еще больше нацию, чтобы конструктивные диалоговые площадки были на всех уровнях. Работа диалоговых площадок будет проводиться на постоянной основе. Особенно молодежных площадок, потому что мы понимаем, что сегодня нужно включать в диалог подрастающее поколение с их идеями, инициативами, понимать, чего они хотят. Что касается СМИ, то нужно быть смелее, напористее и понимать, чью позицию ты отстаиваешь. У каждого журналиста главное – его внутренний стержень и внутренняя уверенность, потому что врать сегодня зрителю и читателям не получится. Поэтому если журналисты будут говорить искренне, им будут доверять.
Провести работу над ошибками и осваивать новые формы работы с населением – такие задачи на ближайший год в работе идеологического актива сформулировал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко:
– Мы должны сегодня перелистнуть страницу уходящего года, но не забыть об уроках, слабых звеньях в нашей работе, на которые он нам указал. Необходимо осмыслить наше влияние на общественное мнение, осваивать новые инструменты в информировании, выстроить эффективную систему мотивации для молодежи. Впереди важное политическое событие – Всебелорусское народное собрание. Главное – мы смогли отстоять стабильную ситуацию в обществе для дальнейшего развития.
Опубликовано:
720
В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей