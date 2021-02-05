В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы

Участники семинара-дискуссии могли задать вопросы спикерам. И по реакции зала можно было судить, что идеологическую вертикаль региона сегодня волнуют вопросы создания госпрограммы в сфере молодежной политики, повышение эффективности работы общественных организаций, корректировка Закона об обращении граждан, вопросы патриотического воспитания.Председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз поднял вопрос недостаточного внимания в учебниках истории к темам Великой Отечественной войны и патриотического воспитания.Заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко выразила мнение о том, что для эффективной работой с молодежью должна быть создана четкая государственная программа, с соответствующими структурами и финансированием. Еще один актуальный вопрос – повышение авторитета госслужащего.– такое мнение прозвучало от участников этой дискуссии.Начальник главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Шпилевская подчеркнула, что диалоговые площадки доказали свою эффективность, поэтому их работа будет продолжена:Провести работу над ошибками и осваивать новые формы работы с населением – такие задачи на ближайший год в работе идеологического актива сформулировал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко: