В Могилеве и Смолевичском районе 22 июля пройдут электронные ярмарки вакансий

Электронные ярмарки вакансий для жителей Могилева и Смолевичского района Минской области пройдут 22 июля на специализированной онлайн-площадке государственной службы занятости e-vacancy.by.





Электронная ярмарка вакансий в Могилеве пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие девять организаций областного центра: ОАО «Ольса», ОАО «Могилевлифтмаш», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», УЗ «Детская поликлиника № 1», УО «Могилевский государственный политехнический колледж», ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени», ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», УП «Тифлос» ОО «БелТИЗ» и УП «Метиз» ОО «БелОГ». Будет представлено более 400 рабочих мест.

В частности, Могилевской детской поликлинике № 1 требуются врач-специалист, инструктор-валеолог, медицинская сестра-специалист. Могилевский завод лифтового машиностроения приглашает балансировщика деталей и узлов, грузчика, диспетчера, жестянщика, заточника, инженера-конструктора, инженера по вентиляции, инженера по организации и нормированию труда, контролера в литейном производстве, контролера измерительных приборов и специального инструмента, кузнеца на молотах и прессах, литейщика пластмасс, крановщика, механика и других специалистов (всего 143 вакансии). Предприятию «Тифлос» требуются: гальваник, инженер-технолог, специалист по продажам, термист, токарь, укладчик-упаковщик, шлифовщик, штамповщик, электрогазосварщик. ОАО «Ольса» приглашает на работу заведующего архивом, инженера-конструктора, инженера по охране труда, обойщика мебели, подсобного рабочего, раскройщика, слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника и др.

Электронная ярмарка вакансий организаций Смолевичского района также пройдет с 10:00 до 12:00. Ее участники – ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» (требуются кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, сиделка, социальный работник, специалист по социальной работе), ГУ «Минский областной клуб «Виктория» (здесь приглашают на работу спортсмена-инструктора, стажера спортсмена-инструктора, тренера) и ОАО «Смолевичи-Сузон» (требуются агроном, ветеринарный врач, оператор машинного доения). Кроме того, в рамках этой ярмарки свои вакансии представляет ОАО «Минскремстрой», предлагающее 257 свободных рабочих мест.