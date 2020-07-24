В Могилеве грибом отравился годовалый ребенок

Годовалый малыш в Могилеве попробовал и проглотил неизвестный гриб на прогулке в парке, пока мама отвернулась, рассказал заведующий отделением гигиены питания Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Дмитрий Бузюк.

На Могилевщине еще один из эпизодов отравления грибами произошел в феврале – в областном центре люди отравились опятами, законсервированными в прошлом году. Все трое пострадавших поправились. Как правило, случаев отравления больше осенью, констатировал специалист, за прошлый год на Могилевщине их зафиксировано 14.

Научный сотрудник Института леса НАН Беларуси Игорь Маховик рассказал, что к ресурсообразующим ученые относят несколько видов дикорастущих грибов, в том числе подберезовик, подосиновик, опенок и польский гриб. Однако последний не рекомендуется собирать на некоторых территориях, так как он часто выступает как аккумулятор радиации. Многие съедобные грибы имеют ядовитых двойников, чаще всего именно они становятся причиной ошибки, которая приводит к отравлению. Шампиньон по неопытности можно спутать с бледной поганкой: у нее может быть и белая, и зеленоватая шляпка. Нужно обратить внимание на ножку – у ядовитого гриба она растет из луковицы, как тюльпан. Коварен также и ложный-опенок. Гриб-зонтик сейчас распространен в качестве съедобного, но под него могут замаскироваться некоторые виды мухоморов. Шампиньон луговой похож на шампиньон рыжеющий и белый мухомор, которые ученый не советует употреблять в пищу. На многие грибные яды нет антидотов.

Еще одна проблема – склонность искать дары леса вблизи от оживленной дороги. Специалист не рекомендует собирать грибы ближе, чем в 50 метрах от асфальта, так как все грибы накапливают ионы тяжелых металлов – свинца, кадмия и других. Кроме того, у этих интересных представителей живой природы есть признаки животных: в состав их клеточной стенки входит хитин, как в панцире жуков. Наша пищеварительная система его не разрушает. Поэтому белка в грибах много, но в «скорлупе» хитина, и это тяжелый продукт. Тем, у кого если есть проблемы с пищеварительным трактом, лучше их не есть.

В большинстве регионов страны, по оценке Института леса, урожай грибов в этом году по прогнозу будет средним и даже низким.

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в стране уже зарегистрировано 11 случаев отравления грибами. Шесть из них пришлось на Минск, три – в Могилевской области, по одному в Минской и Гродненской. Пострадало 11 человек, в том числе трое детей от 1 до 7 лет.