В Могилеве гости избили пенсионера и украли у него более 4 тысяч рублей

70-летний могилевчанин обратился в милицию с просьбой о помощи. Рассказал: его избил знакомый. Инцидент произошел в квартире заявителя, расположенной в одном из домов по улице Строителей, после произошедшей между ними ссоры.

– Оперативники выяснили, что телесные повреждения пенсионеру причинил 20-летний неработающий местный житель, который уже не в первый раз у него бывал, – уточнили в Ленинском РОВД Могилева. – За несколько дней до случившегося визитер и его 24-летний приятель тоже навещали пожилого могилевчанина, вместе распивали спиртное. А когда хозяин отлучился, один из гостей тайно похитил у владельца квартиры более 1000 долларов и около 1000 евро.

Украденные деньги гость впоследствии потратил вместе с приятелями – на водку и развлечения. После чего еще раз решил навестить пенсионера, который даже не подозревал, что накопленная им наличность перекочевала в чужой карман. На этот раз могилевчанин, падкий на чужое добро, вернулся к пожилому могилевчанину вместе с другом под надуманным предлогом: парни попросили пенсионера их по очереди подстричь. На деле планировали: пока старик будет занят одним из них, второй в это время поищет в квартире деньги. Когда план не сработал – хозяин отказался обслуживать гостей, – один из них напал на него и избил.

В отношении фигурантов случившегося возбуждены уголовные дела.

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