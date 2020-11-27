В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева обратился 57-летний могилевчанин, у которого прямо на улице агрессивные незнакомцы выхватили только что купленные в магазине двебанки с икрой и скрылись в неизвестном направлении.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:
– Сотрудники отдела уголовного розыска, проведя оперативно-розыскные мероприятия, сумели выяснить, что к произошедшему, вероятно, причастны два брата, девятнадцатилетний и двадцатилетний. Младший в этом году уже был судим за хулиганство. Оказалось, молодые люди шли вечером по улице и их внимание привлек мужчина, выходящий из магазина. Тот нес в руках баночки с искрой, которые молодые люди выхватили и убежали.
Парни в тот вечер были нетрезвыми и до инцидента с икрой уже попали в передрягу с другим прохожим. Один из братьев затеял с незнакомцем драку.
Сейчас похищенное изъято и возвращено владельцу. По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Сергея Лялькова, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка их действиям.
В милиции просят не провоцировать неблагонадежных граждан на совершение преступлений, носить приобретаемые товары в пакетах и не идти на контакт с незнакомцами. А заметив нездоровый интерес к своей персоне со стороны постороннего человека, лучше предотвратить преступление, сразу же обратившись в милицию.
Фото: БЕЛТА
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В Могилеве два брата-хулигана отобрали у прохожего икру
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