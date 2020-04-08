Городской транспорт в Могилеве корректирует режим работы. Такая инициатива ОАО «Могилевоблавтотранс» продиктована сокращением пассажиропотока. «С 9 апреля 2020 года будут временно отменены некоторые межпиковые рейсы городских автобусных маршрутов и добавлены рейсы в часы пик», — говорится в сообщении.
В частности, дополнительные рейсы будут добавлены на маршрутах №№ 1, 24,29,40.
Фото: mogilevnews.by
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В Могилеве добавят автобусы на линиях в час пик
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