В Могилеве для особенных деток и их семей прошел праздник «Шчырае сэрца»

Сегодня большая площадка у Могилевского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики стала местом большого праздника. На него собралось около 150 семей – родители с особенными детьми, которые получают помощь в учреждении здравоохранения.



– Мы смогли собрать такое количество ребят и их родных на большой праздник, который прошел на свежем воздухе. Для семей это большая отдушина, – отмечает главный врач Могилевского специализированного Дома ребенка Наталья Александрович. – Для ребят было организовано много активностей: они могли покататься на пони, проехаться на ретромашинах. Работал аквагрим, фотозоны, шоу мыльных пузырей. Спонсоры праздника – предприятия и организации, общественные объединения приходили со сладкими подарками. Также каждый ребенок получил пряник с символом фестиваля «Шчырае сэрца».



Сегодня Дом ребенка в Могилеве включает три отделения. В одном из них живут дети, лишенные родительской опеки – 60 воспитанников. Второе – для паллиативной и хосписной помощи. Она оказывается как в стационаре, так и амбулаторно. Родители приводят деток на физиопроцедуры, занятия с логопедами, реабилитацию. Третье отделение – раннего вмешательства – появилось в учреждении год назад. В нем работают с детьми от нуля до 3 лет, у которых на разных этапах выявляются отклонения в развитии.



– Именно поэтому особенным детям так важно повышенное внимание, – считает Наталья Александрович. – В День защиты детей хотелось бы пожелать всем мирного неба над головой, а также родителей тем деткам, которые лишены такой заботы.



Инклюзивные праздники «Шчырае сэрца», которые организовывает Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда, в этом году пройдут по всему региону. Так, в период с 28 мая по 2 июня в районных центрах для особенных детей состоятся концерты и игры. В них примут участие более 500 ребят. Вчера праздники принимали Быхов и Мстиславль, дальше география расширится.