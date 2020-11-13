В Могилеве директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на 136,7 тыс. рублей

Согласно информации прокуратуры Могилевской области, неплательщик является директором коммерческой организации. Уклонялся от уплаты налога с целью увеличения собственных доходов, а также доходов возглавляемого предприятия.– добавили в прокуратуре.Известно, что несколько пособников предоставляли мужчине товаросопроводительные документы от подконтрольных им лжепредпринимательских структур, а также оказывали подобные услуги другим недобросовестным субъектам хозяйствования реального сектора экономики. В отношении них возбуждено уголовное дело.В прокуратуре Могилевской области тщательно изучили уголовное дело в отношении неплательщика и пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно, чтобы признать мужчину виновным. Согласились с правовой квалификацией содеянного. Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.Одновременно с направлением уголовного дела в суд прокуратура Могилевской области предъявила к обвиняемому иск на 136,7 тыс. рублей. Именно на такую сумму мужчина не доплатил налогов.