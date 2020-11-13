Прокуратура Могилевской области направила в суд Ленинского района Могилева уголовное дело по обвинению местного жителя в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере по ч. 2 ст. 243 УК, пишет БЕЛТА.
Согласно информации прокуратуры Могилевской области, неплательщик является директором коммерческой организации. Уклонялся от уплаты налога с целью увеличения собственных доходов, а также доходов возглавляемого предприятия.
– В период с апреля 2014 года по март 2020-го умышленно [обвиняемый] занизил налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, а также поместил в бухгалтерский учет предприятия заведомо подложные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях при оказании услуг по пошиву одежды из давальческого сырья. После этого внес в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения, чем в итоге причинил ущерб государству на 136,7 тыс. рублей, – добавили в прокуратуре.
Известно, что несколько пособников предоставляли мужчине товаросопроводительные документы от подконтрольных им лжепредпринимательских структур, а также оказывали подобные услуги другим недобросовестным субъектам хозяйствования реального сектора экономики. В отношении них возбуждено уголовное дело.
В прокуратуре Могилевской области тщательно изучили уголовное дело в отношении неплательщика и пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно, чтобы признать мужчину виновным. Согласились с правовой квалификацией содеянного. Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Одновременно с направлением уголовного дела в суд прокуратура Могилевской области предъявила к обвиняемому иск на 136,7 тыс. рублей. Именно на такую сумму мужчина не доплатил налогов.
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В Могилеве директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на 136,7 тыс. рублей
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ