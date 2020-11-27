В Могилеве бдительный сосед задержал трио, забравшееся воровать в чужой двор

прокомментировала:Удалось выяснить, что один из троицы попадал в поле зрения милиции уже в этом году: в торговом павильоне на улице Быховской он тайно забрал три спиннинга и другие рыболовные снасти на общую сумму в 120 рублей. Тогда ему тоже нужны были деньги на выпивку.Сейчас похищенное изъято. Между прочим, стоимость того, что подозреваемые посчитали металлоломом, – свыше 600 рублей. Возбуждено уголовное дело.