В милицию поступило сообщение от свидетелей преступления: с дворовой территории соседского дома на улице Бетховена незнакомцы пытаются похитить дорогостоящие вещи. Соседу удалось задержать незваных гостей до приезда людей в погонах.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:
– Троим приятелем в возрасте от 35 до 59 лет, нигде не работающим, потребовались деньги на выпивку, а постоянных доходов ни у одного из них не было. Двое были ранее судимы за кражи. Решение залезть в чужой двор пришло им в головы спонтанно: проходя мимо дома, они заметили лежащие без присмотра инструменты, которые было запланировано сдать на металл. Однако бдительный сосед сумел задержать их и сообщить в милицию.
Удалось выяснить, что один из троицы попадал в поле зрения милиции уже в этом году: в торговом павильоне на улице Быховской он тайно забрал три спиннинга и другие рыболовные снасти на общую сумму в 120 рублей. Тогда ему тоже нужны были деньги на выпивку.
Сейчас похищенное изъято. Между прочим, стоимость того, что подозреваемые посчитали металлоломом, – свыше 600 рублей. Возбуждено уголовное дело.
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В Могилеве бдительный сосед задержал трио, забравшееся воровать в чужой двор
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович