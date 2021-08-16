В Могилеве 17 августа пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями

Завтра в Могилеве состоится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями, передает БЕЛТА.
В управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома уточнили, что мероприятие состоится на сайте e-vacancy.by с 10:00 до 12:00. Актуальные предложения по трудоустройству поступят от предприятий и организаций населенного пункта, у которых есть вакансии для лиц с инвалидностью. Ознакомиться со свободными местами можно также после ярмарки, поскольку по завершении мероприятия предложения по трудоустройству будут автоматически сохранены в базе данных на портале службы занятости.
– Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Такой формат позволит во многом облегчить процесс поиска работы: воспользоваться этим вариантом можно не выходя из дома, – обратили внимание специалисты.
Фото: БЕЛТА