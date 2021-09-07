В Могилеве 16–17 сентября пройдет республиканская конференция по охране труда

В рамках конференции представители Минтруда и соцзащиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций страны обсудят вопросы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма.– говорится в размещенном сообщении.Вместе с тем участники конференции посетят промышленные предприятия областного центра, где ознакомятся с производственными процессами и организацией охраны труда.