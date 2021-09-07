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  2. В Могилеве 16–17 сентября пройдет республиканская конференция по охране труда

В Могилеве 16–17 сентября пройдет республиканская конференция по охране труда

Республиканская научно-практическая конференция "Охрана труда – забота общая" состоится на будущей неделе в Могилеве. Мероприятие проводится ежегодно. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты.


В рамках конференции представители Минтруда и соцзащиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций страны обсудят вопросы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма.

"За два дня конференции ее участники ознакомятся с основными направлениями совершенствования законодательства о труде и об охране труда, обсудят подготовленные изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также поделятся опытом практической работы по созданию здоровых и безопасных условий тружеников", – говорится в размещенном сообщении.

Вместе с тем участники конференции посетят промышленные предприятия областного центра, где ознакомятся с производственными процессами и организацией охраны труда.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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