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  2. В Могадишо произошел взрыв

В Могадишо произошел взрыв

Сегодня как минимум пять человек погибли в результате взрыва возле школы в сомалийской столице, городе Могадишо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию медиков. 


– Нам стало известно о пяти погибших и 23 раненых, – приводит агентство слова сотрудника скорой помощи.

В свою очередь сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс" передал, что в числе пострадавших от взрыва – школьники и учителя. Уточняется, что взрыв произошел возле школы в районе Ходан.

Портал Somali Guardian сообщил, что целью террористов была проходившая возле школы автоколонна миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Действовал террорист-смертник. Взрыв был произведен вблизи школы и больницы. В результате инцидента обрушилась часть стен обоих зданий.

Власти заявили, что ответственность за террористический акт несет группировка "Аш-Шабаб".

Фото: AP Photo
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