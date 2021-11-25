В Могадишо произошел взрыв

, – приводит агентство слова сотрудника скорой помощи.В свою очередь сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс" передал, что в числе пострадавших от взрыва – школьники и учителя. Уточняется, что взрыв произошел возле школы в районе Ходан.Портал Somali Guardian сообщил, что целью террористов была проходившая возле школы автоколонна миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Действовал террорист-смертник. Взрыв был произведен вблизи школы и больницы. В результате инцидента обрушилась часть стен обоих зданий.Власти заявили, что ответственность за террористический акт несет группировка "Аш-Шабаб".Фото: AP Photo