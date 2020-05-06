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В МНС напомнили о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми органами

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что налоговые декларации, иные документы, связанные с налогообложением, можно представить в налоговый орган и в электронном виде, не выходя из дома, с помощью личного кабинета плательщика на официальном сайте МНС или с помощью программного продукта АРМ «Плательщик».


Бумажные документы плательщики могут оставить у администратора центра обслуживания плательщиков (при наличии), в ящике для входящей корреспонденции, установленном при входе в инспекцию, а также направить по почте, нарочным курьером, отметили в МНС. При этом наличие контактного телефонного номера на такой корреспонденции для дистанционного решения возможных вопросов обязательно.

«Удаленно решить иные вопросы, связанные с налогообложением, также можно онлайн, используя открытые электронные сервисы налоговых органов на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы», — проинформировали в налоговом ведомстве.

Получить разъяснения по вопросам применения норм налогового законодательства можно, обратившись по бесплатному номеру телефона единого контакт-центра налоговых органов 189 (стационарная сеть) или (017) 229 79 79.

Фото: pixabay


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