В Млечном Пути впервые нашли следы его столкновения с соседней карликовой галактикой

На окраинах нашей Галактики астрономы нашли сразу четыре рассеянных скопления звезд, которые образовались примерно 3 млрд лет назад в ходе "бокового" столкновения Млечного Пути и одной из карликовых галактик, пишет ТАСС.
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"Во многих других галактиках, в особенности в сферических, подобные группы звезд очень велики, что делает их происхождение очевидным. Мы выяснили, что похожие следы столкновений галактик есть и в Млечном Пути. Только они выглядят иначе из-за того, что мы находимся внутри его диска", – рассказал один из авторов статьи, астроном из Политехнического института Ренсселера (США) Томас Донлон, слова которого приводит Astrophysical Journal.
Астрономы считают, что в обозримом космосе столкновения и слияния галактик происходят практически постоянно. По оценкам NASA, около четверти видимых галактик уже пережили подобные катастрофы. Из-за таких событий резко ускоряется процесс формирования новых звезд. В первые эпохи существования Вселенной подобные катаклизмы могли происходить еще чаще.
Долгое время ученые считали, что Млечный Путь такие события обошли стороной. В конце прошлого года европейские астрономы выяснили, что это представление было ошибочным. Они обнаружили несколько популяций звезд, которые предположительно возникли в ходе столкновений Млечного Пути с другими галактиками, которые произошли примерно 5,7, а также 1,9 и 1 млрд лет назад.
Донлон и его коллеги отмечают, что из-за большей части этих столкновений менее крупные галактики при сближении с Млечным Путем оказались полностью разрушены, а их видимая и темная материя стали частью его окраин и других регионов. Астрономы предполагают, что об их существовании говорят так называемые звездные потоки – тонкие ленты из звезд, газа и пыли, которые вращаются вокруг Млечного Пути на достаточно большом расстоянии.
Однако, с другой стороны, наблюдения за далекими галактиками показывают, что во время подобных "космических ДТП" менее крупные из них разрушаются далеко не сразу. Иногда они успевают пролететь через более крупных соседей несколько раз. В результате на окраинах выжившей галактики возникает множество рассеянных скоплений звезд. Их характерная "зонтичная" форма повторяет траекторию, по которой двигалась погибшая галактика.
Ранее астрономы считали, что в Млечном Пути подобных "зонтичных" скоплений нет. Однако измеряя скорости движения звезд на окраинах нашей Галактики, американские астрономы нашли сразу четыре подобные группы светил.
Внимание Донлона и его коллег привлекли две области на дальних подступах Млечного Пути, в созвездиях Геркулеса и Девы. Количество звезд и облаков газа там было необычно большим. Донлон и его коллеги предположили, что здесь можно будет найти следы столкновений Млечного Пути и его спутников.
Астрономы проверили эту гипотезу, выяснив с помощью наземных телескопов и орбитальной обсерватории GAIA, с какой скоростью и в каком направлении двигались голубые гиганты и самые яркие переменные звезды в этих регионах нашей Галактики. Оказалось, что внутри них было сразу четыре группы светил, объединенных в "зонтичные" скопления. Ранее их существование не было очевидным для ученых.
Изучив свойства и измерив возраст светил в этих скоплениях, Донлон и его коллеги пришли к выводу, что все эти скопления возникли примерно 2,7–3 млрд лет назад, когда менее крупная галактика пролетела через центральные области Млечного Пути и в конечном итоге была разрушена.
Исследователи говорят, что открытие этого события ставит под сомнение теории, которые связывают формирование спиральных рукавов нашей Галактики с одним из первых столкновений Млечного Пути и его спутников. Предположительно, оно произошло примерно 8–11 млн лет назад. Дальнейшие наблюдения за "зонтичными" скоплениями звезд, как надеются ученые, помогут им больше узнать об этом.
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В Млечном Пути впервые нашли следы его столкновения с соседней карликовой галактикой
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