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В Mitsubishi рассказали, когда завершится производство Pajero

Слухи о прекращении производства легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero оказались правдой. Спрос на внедорожник падает уже в течение нескольких лет, а в этом году дела компании осложнил еще и кризис, связанный с пандемией коронавируса.


В итоге Mitsubishi Motors приняла решение снять с конвейера Pajero в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на Nikkei. Более того, в течение трех лет планируется закрыть весь завод в префектуре Гифу, где собирают также кроссоверы Outlander и минивэны Delica. На этом предприятии производится 10% всех автомобилей, выпускаемых Mitsubishi (63 000 автомобилей в год).


«Паджеро» еще собирают на экспорт, хотя в самой Японии продажи модели уже прекращены.

Mitsubishi Pajero – в числе «последних из могикан», настоящий рамный внедорожник, в течение десятилетий являвшийся флагманом японской марки. Многократный победитель ралли «Дакар».


Автомобиль дебютировал в далеком 1981 году. Изначально выпускались лишь трехдверные версии, а в 1983 году японцы выпустили пятидверку.

Сейчас на конвейере четвертое поколение внедорожника, которое выпускается уже 14 лет, компания распродает последние экземпляры «Паджеро» версии Final Edition. В Беларуси Pajero тоже все еще доступен для покупателей. 


Но, судя по всему, «весь он не умрет». Ранее сообщалось, что преемником «Паджеро» может стать подзаряжаемый гибрид или модель, построенная на платформе Nissan Patrol.

Фото: Mitsubishi 


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