В мире за сутки коронавирусом заразились более 384 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 384 тыс. и превысило 109,99 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 19 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:18 мск в пятницу в ВОЗ поступили сведения о 109 997 288 инфицированных и 2 435 145 умерших. Число заразившихся увеличилось на 384 448, умерших - на 10 471.

Отмечается, что более 43% случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (168 729), на втором месте - регион Европы (148 890), на третьем - Восточное Средиземноморье (26 863).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 560 643. Далее следуют Индия (10 963 394), Бразилия (9 978 747), Россия (4 139 031), Великобритания (4 083 246), Франция (3 476 135), Испания (3 121 687), Италия (2 765 412), Турция (2 616 600), Германия (2 369 719), Колумбия (2 207 701) и Аргентина (2 039 124).

По материалам БЕЛТА