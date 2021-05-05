За минувшую неделю на планете от COVID-19 скончались более 93 тысяч человек. Это на 6% больше, чем за предыдущие семь дней, уточняет ТАСС.
За неделю коронавирусом заразились более 5,7 млн человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что число летальных исходов «продолжило расти седьмую неделю подряд».
Агентство приводит точные цифры. Так с 26 апреля по 2 мая в мире зарегистрировали 5 705 981 заразившегося и 93 523 летальных исхода. По состоянию на 2 мая всего насчитывалось 151 812 556 случаев инфицирования и 3 186 817 случаев смерти пациентов.
Отмечается, что наиболее заметным рост заболеваемости был в регионе Юго-Восточной Азии (на 19%), к которому ВОЗ относит и Индию. В Европе заболеваемость снизилась на 22%.
Фото: pixabay.com
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В мире от коронавируса за неделю скончались более 93 тысяч человек
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