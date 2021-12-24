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  2. В мире впервые с начала мая выявили свыше 5 млн заразившихся COVID-19 за неделю

В мире впервые с начала мая выявили свыше 5 млн заразившихся COVID-19 за неделю

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за неделю увеличилось на 5,2 млн, что почти на 0,8 млн больше, чем неделей ранее. На таком высоком уровне заболеваемость в последний раз регистрировалась в начале мая, пишет ТАСС.


Отмечается, что смертность остается на том же уровне: за последние семь дней общее число летальных исходов составило 50 тыс, это примерно столько же, сколько и неделей ранее.

Резкий рост заболеваемости в мире наблюдается на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19, который оказался в несколько раз заразнее предыдущего. Он уже стал доминирующим в некоторых государствах, однако в настоящее время известно только о единичных случаях смерти из-за него.

Фото: pixabay.com
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