В мире сделали около 1,5 млрд прививок от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду американским Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.По данным университета, в мире сделано 1 507 616 196 прививок от коронавируса. Общее число случаев заражений COVID-19 составляет 163 963 931. С начала пандемии от осложнений инфекции умерли 3 399 793. Больше всего заражений приходится на США – 32 996 786, из них умерли 587 203 человека. Второе место занимает Индия с 25 228 996 инфицированными, 208 330 из них умерли. Далее расположилась Бразилия, где заразились 15 732 836 граждан, умерли 439 050.РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает 6-е место по числу зафиксированных случаев COVID-19. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 957 756 случаев заражения, умерли 116 575 человек. Правительство государства запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации с заболеваемостью в стране.