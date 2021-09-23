В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

По подсчетам агентства, свыше половины из сделанных прививок приходится всего лишь на три государства: Китай, Индию и США. Причем больше трети от общего числа вакцин приходится на долю Китая – там введено 2,18 млрд доз вакцин. Показатели Индии и США – 0,84 и 0,4 млрд соответственно.Агентство уточняет, что определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока невозможно. Причина кроется в том, что многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и число сделанных прививок.Согласно данным Министерства здравоохранения Беларуси, в нашей стране свыше 1,9 млн граждан получили первую дозу прививки от COVID-19, из них более 1,5 млн прошли полный курс вакцинации.