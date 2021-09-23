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  2. В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

Точную цифру – 6,002 млрд – приводит ТАСС.


По подсчетам агентства, свыше половины из сделанных прививок приходится всего лишь на три государства: Китай, Индию и США. Причем больше трети от общего числа вакцин приходится на долю Китая – там введено 2,18 млрд доз вакцин. Показатели Индии и США – 0,84 и 0,4 млрд соответственно.

Агентство уточняет, что определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока невозможно. Причина кроется в том, что многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и число сделанных прививок.

Согласно данным Министерства здравоохранения Беларуси, в нашей стране свыше 1,9 млн граждан получили первую дозу прививки от COVID-19, из них более 1,5 млн прошли полный курс вакцинации.
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Фото: РЕЙТЕР
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