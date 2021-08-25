В мире сделали более 5 млрд прививок от коронавируса

Количество сделанных в мире прививок от COVID-19 превысило пять миллиардов. Около половины из них приходится на Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд). Это следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.
К настоящему моменту в мире поставлено 5,002 млрд прививок против коронавируса. Количество людей, прошедший весь курс вакцинации, пока что не установлено: многие государства сообщают только данные о числе сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и сколько прививок сделано.
В Исландии, Португалии, ОАЭ, на Мальте и Сейшелах хотя бы одним компонентом привились уже более 75% населения.
В США, которые находятся на 3-м месте по количеству введенных доз (более 0,36 млрд), сейчас хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получил 71% жителей в возрасте от 12 лет (более 200 млн жителей). По словам Джо Байдена, это позволило спасти более ста тысяч жизней.
В РФ, по подсчетам ТАСС на основе данных региональных властей, число получивших первую дозу вакцины на минувшей неделе превысило 40 млн. Так, первую прививку получили уже около 28% всего населения страны и 35% ее взрослых жителей.
Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, среди них "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты концерна Pfizer и его партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.
Фото из архива БЕЛТА