В мире печатного слова: 10 самых красивых библиотек

Если вы смотрели “Гарри Поттера”, наверняка вам запомнилась необычная библиотека Хогвартса, где нужные книги прилетали прямо в руки, а внутренняя атмосфера напоминает средневековое книгохранилище в лучших традициях. Но если вы думаете, что такие библиотеки возможны только в фэнтези, вы ошибаетесь (кроме, летающих книжек). Мы познакомим вас с самыми необычными книгохранилищами в мире.

1. Библиотека Тринити-колледжа (Ирландия)

Эта литературная сокровищница, находящаяся в Дублине, является одной из самых красивых и необычных библиотек в мире. Объект располагается в пяти зданиях, четыре из которых относятся к Тринити-Колледжу и одно – к больнице Святого Джеймса. Главный зал Старой библиотеки, именуемый “Длинная комната”, протянулся на 65 метров. Он был построен в период с 1712 по 1732 года, и сегодня в нем хранится более 200 000 старейших литературных работ.

Источник фото: bileta.info

2. Австрийская национальная библиотека

Австрийская национальная библиотека, расположенная в Вене, является крупнейшим книгохранилищем в Австрии, в чьих разнообразных коллекциях хранится более 7,4 миллионов книг и 180 тысяч папирусов, старейшие из которых датируются 15 веком до нашей эры. Библиотечный комплекс включает в себя 4 музея, а также многочисленные коллекции и архивы. Главной миссией хранилища является сбор и архивирование всех изданий, вышедших на территории Австрии, включая электронные публикации СМИ.

Источник фото: need4trips.com

3. Библиотека Конгресса (США)

Еще одно красивое книгохранилище расположилось в столице США — в Вашингтоне. Библиотека Конгресса считается самой крупной в мире, где хранятся миллионы книг, манускриптов, записей, фотографий и карт. Ценнейшим библиотечным экземпляром стало первое печатное издание Декларации Независимости США (1776 год). Это старейшее федеральное культурное учреждение Америки является и исследовательским центром Конгресса. Согласно закону США, любая выпущенная в стране публикация должна иметь дополнительную копию, предназначенную для отправки в хранилище Конгресса.

Источник фото: rtvi.com

4. Национальная библиотека Франции

Эта литературная сокровищница, имеющая королевские истоки, была основана в 1368 году в Луврском дворце королем Карлом V. Коллекция необычной библиотеки уникальна и не имеет аналогов в мире. В ней сосредоточено 14 миллионов книг, печатных документов, манускриптов, фотографий, карт и планов, а также старинные монеты, медали и элементы декора. Здесь также можно ознакомиться с аудио- и видео-документацией и изучить мультимедийные экспонаты.

Источник фото: mus3ums.com

5. Городская библиотека Штутгарта (Германия)

Одна из лучших библиотек Германии расположилась в Штутгарте. Внешняя архитектура здания, представляющего собой обычный куб, достаточно проста и вряд ли вызовет интерес, но вот его внутренний дизайн – настоящий портал будущего. Здесь вы не найдете традиционных читальных залов, но приятно удивитесь футуристическим диванам с подушками. Ну а специально оборудованные кабины для пользования интернетом и прослушивания музыки только дополняют новаторский антураж помещения.

Источник фото: deutsch-sprechen.ru

6. Библиотека Абердинского университета (Великобритания)

В сентябре 2012 года королева Елизавета II объявила об официальном открытии новой библиотеки Университета Абердина в Шотландии. Необычное сооружение стало центром учебной и исследовательской деятельности студентов университета. Его фасад представляет собой комбинацию из стекла и пластиковых белых линий, а центром внутреннего интерьера стал футуристический атриум, раскинувшийся на 8 ярусах здания. Благодаря своему дизайну эта библиотека по праву заслужила статус одной из самых необычных и красивых в мире. За первый год функционирования в стенах учреждения побывало более 700 тысяч посетителей. Здесь хранится около 250 тысяч томов и рукописей, имеется читальный зал, рассчитанный на 1200 человек, а также расположена выставочная галерея, где зачастую проводятся экспозиции и семинары.

Источник фото: twitter.com

7. Бодлианская библиотека (Великобритания)

Бодлианская библиотека, находящаяся в Оксфорде, является одной из старейших в Европе и второй по величине в Британии. Именно сюда поступают копии всех публикаций, изданных в Англии и Ирландии. Красивое книгохранилище занимает пять зданий, а также имеет несколько филиалов в колледжах и университетах страны. Примечательно, что вынести книгу за пределы сооружения не представляется возможным: посетители могут изучать экземпляры только в специальных читальных залах.

Источник фото: twitter.com

8. Библиотека Жуанина (Португалия)

Одна из самых красивых библиотек мира расположилась в университете города Коимбра в Португалии. Хранилище было построено в 18 веке во времена правления португальского короля Жуана V и названа в его честь. Сооружение состоит из трех залов, разделенных декорированными арками. Над необычным убранством этой литературной сокровищницы трудились лучшие португальские художники, украсившие потолки и стены здания росписями в стиле барокко.

Источник фото: tr.pinterest.com

9. Королевская библиотека (Дания)

Эта национальная библиотека Дании является частью главного столичного университета. Необычное хранилище получило свою жизнь в 1648 году благодаря монарху Фредерику III, и сегодня оно считается самым крупным в скандинавских странах. Само здание представлено в виде двух кубов, выполненных из стекла и черного мрамора, которые прорезает стеклянный четырехугольник. Новое сооружение связано со старой библиотекой 1906 года тремя переходами. Внутри хранилище представляет собой современный атриум волнообразной формы, раскинувшийся на 8 этажах. Отдельно стоит отметить вход в читальный зал, который украшен уникальной фреской размером 210 кв. метров. Королевское книгохранилище благодаря своему цвету и необычной форме получило название “Черный алмаз”.

Источник фото: new.archi.ru

10. Библиотека Эскориала (Испания)

Необычная библиотека Эскориала разместилась в королевском районе, расположенном в нескольких километрах от Мадрида, которая считается одной из самых крупных в мире. Длина главного зала хранилища составляет 54 метра, а его высота равна 10 метрам. Здесь на красивых резных полках хранится более 40 тысяч томов, среди которых можно встретить ценнейшие рукописи, такие как Золотое Евангелие Генриха III. В книгохранилище Эскориала также имеются арабские манускрипты, исторические и картографические документы. Сводчатые потолки и стены сооружения украшены красивыми фресками, которые изображают 7 видов либерального искусства: риторику, диалектику, музыку, грамматику, арифметику, геометрию и астрономию.

Источник фото: propereplet.ru