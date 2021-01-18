В мире коронавирусом заразились более 95 миллионов человек

Согласно информации университета, количество случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за 95 миллионов и достигло 95 003 533. Из них скончались 2 029 938. При этом тройку лидеров по количеству зарегистрированных случаев заболевания составляют США (23 928 643), Индия (10 557 985) и Бразилия (8 488 099). На четвертом месте – Россия. Как отмечают в российском федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в стране зафиксировали 3 568 209 случаев заражения, выздоровели 2 960 431 пациентов, умерли 65 566.