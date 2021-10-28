В мире число умерших из-за COVID-19 превысило 5 млн

По данным агентства, которое ссылается на официальные заявления властей, а также выводов экспертов и СМИ, к данному моменту в мире зафиксировано 5 002 643 летальных исхода из-за коронавируса, что сопоставимо с населением Рима и Парижа вместе взятых. За все время диагноз COVID-19 в мире подтвердили по меньшей мере у 245 млн человек.О первой смерти стало известно 11 января минувшего года. Миллион летальных исходов был зафиксирован 28 сентября, два – менее чем через четыре месяца, 15 января текущего года. Отметка в 3 млн была преодолена еще через три месяца, 4 млн –6 июля.Летальность коронавируса составляет 2,03%, показатель не достигает отметки выше 3% уже почти год.На первом месте по числу летальных исходов от COVID-19 находится США – как минимум 740 тыс., это примерно 1,6% от всех инфицированных в стране. Следом идет Бразилия (по меньшей мере 606 тыс. смертей из 21,8 млн заразившихся). Тройку замыкает Индия, где из 34,2 млн заболевших умерли 456 тыс.