В Миорском районе пройдет первомайский автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы»

– рассказалаЗавтра в Миорах пройдет митинг, посвященный Празднику труда, чествование передовиков Миорского района, занесенных на районную Доску Почета. На 1 мая запланирован автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы», посвященный 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже и памяти воинов 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой Полоцкой дивизии, погибших при освобождении Миорского и Браславского районов. В нем примут участие около 100 человек, по пути колонну с использованием военной техники будут встречать жители Дисны, Миор и других населенных пунктов. Маршрут посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной и проходит по местам, где шли ожесточенные бои: стартует на хуторе Дисненский рубеж Миорского района, захватывает также деревню Тычки Миорского района и городской поселок Друя Браславского района.Фото Игоря МАТЕЛЕНКА