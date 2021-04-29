Накануне очередной годовщины Великой Победы по всей стране стартовали патриотические мероприятия.
– Трудовой десант молодежи и представителей райисполкома, общественных организаций из Миор занимался сегодня уборкой и благоустройством территории возле воинских захоронений в деревне Каменполье Миорского района. Такие акции стали традиционными и проводятся в разных населенных пунктах района в преддверии 9 Мая, – рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миорского райисполкома Оксана Ашурко.
Завтра в Миорах пройдет митинг, посвященный Празднику труда, чествование передовиков Миорского района, занесенных на районную Доску Почета. На 1 мая запланирован автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы», посвященный 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже и памяти воинов 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой Полоцкой дивизии, погибших при освобождении Миорского и Браславского районов. В нем примут участие около 100 человек, по пути колонну с использованием военной техники будут встречать жители Дисны, Миор и других населенных пунктов. Маршрут посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной и проходит по местам, где шли ожесточенные бои: стартует на хуторе Дисненский рубеж Миорского района, захватывает также деревню Тычки Миорского района и городской поселок Друя Браславского района.
Фото Игоря МАТЕЛЕНКА
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В Миорском районе пройдет первомайский автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы»
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