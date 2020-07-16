В Миорском районе мошенница «нагадала» 90-летней бабушке на статью

Пожилая женщина лишилась 450 рублей, которые вытянули у нее обманным путем. Неизвестная пришла в частный дом старушки и предложила погадать. Во время ритуала рассказала, что на пенсионерке и ее родных лежит страшное родовое проклятие. Уверяла, что снять его можно небольшим «магическим» обрядом. Естественно, не бесплатным. Получив 100 рублей, «колдунья» предложила усилить эффект за дополнительные деньги. Испуганная бабушка передала ей еще 350 рублей.Только спустя четыре дня сельчанка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в милицию. Оперативники Миорского РОВД установили личность подозреваемой и ее местонахождение. Оказалось, что 62-летняя жительница Брестской области к тому времени уже была в Браславском районе. Потерпевшая опознала гостью, лишившую ее сбережений. Возбуждено уголовное дело.