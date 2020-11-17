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В Минздраве рассказали, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах

В Министерстве здравоохранения проинформировали, в каких медицинских учреждениях в данный момент оказывают травматолого-ортопедическую помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав. Фото: БЕЛТА

"С 8 ноября 2020 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией травматологический корпус 6-й городской клинической больницы перепрофилирован для оказания медицинской помощи населению с COVID-19-пневмонией. Важно: в 6-й больнице приемное отделение травматологического корпуса работает в штатном режиме для оказания экстренной специализированной помощи населению Минска без коронавирусной инфекции без госпитализации", – говорится в сообщении.

Также в Минске амбулаторная и стационарная травматолого-ортопедическая помощь населению оказывается в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи и в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Амбулаторная травматологическая помощь взрослому населению оказывается в 37 поликлиниках Минска. Из них травматологический прием ведется в 30 поликлиниках врачами-травматологами, в 7 ведется смешанный прием врачами-хирургами. Нет травматологического приема в поликлиниках № 13 (прием пациентов ведется в поликлинике № 30), № 15 (прием пациентов ведется в поликлинике № 2).

Также имеются три травматологических пункта в поликлиниках № 2, 19, 40. Режим работы травматологических пунктов поликлиник № 2 и 19: в будние дни с 20:00 до 8:00, выходные и праздничные дни круглосуточно с 8:00 до 8:00. Режим работы травматологического пункта поликлиники № 40: выходные и праздничные дни –в дневное время с 8.00 до 20.00.

Травматологическая помощь детскому населению оказывается амбулаторно: в рабочие дни – в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 11, 13, 25, в травматологических детских поликлиниках № 5, 7, 11, 25 в будние дни с 8:00 до 20:00, в 13-й поликлинике ежедневно с 8:00 до 16:00, в остальных – в одну смену. В нерабочие дни и нерабочее время – в РНПЦ травматологии и ортопедии.

О том, где оказывается соответствующая медпомощь в областях, читайте по этой ссылке.
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