Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.46
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Минздраве рассказали о резервах аппаратов ИВЛ

В Минздраве рассказали о резервах аппаратов ИВЛ

В Беларуси имеется более 2200 аппаратов искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. Об этом рассказала во время онлайн-брифинга во вторник в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Архивное фото

«На сегодняшний день пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на аппаратах ИВЛ, всего 57. Запас данных аппаратов достаточен», — отметила Богдан. 

По ее словам, не перестает вестись работа по подключению дополнительных точек подводки кислорода во всех регионах страны.

Специалист также коснулась вопроса восстановления легких после перенесенного коронавируса. «Есть пациенты — таких 85%, которые переносят заболевание бессимптомно и легко. Там коронавирус не оставляет в организме никакого следа, это то, что мы видим сегодня по нашему опыту», — сказала замминистра.

Пациентам, которые переносят коронавирусную инфекцию, будут проведены реабилитационные мероприятия, начиная со стационарного лечения. Для этого уже подготовлено одно из медицинских учреждений.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
Звезда оперетты Алексей Кузьмин ушел из жизни
В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам"
Вечное противостояние на день рождения. Спектакль «Кошки-мышки» на театральной неделе с «СБ»
В Минздраве рассказали, как переносят коронавирус дети
В Минздраве рассказали, могут ли родители госпитализироваться вместе с ребенком
Мясникович: в ЕАЭС вырабатывают системные меры по обеспечению экономической стабильности в условиях COVID-19
Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций
Минздрав рекомендует воздержаться от посещения спортивных секций
На торгах 14 апреля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сломался лорнет
В Минздраве рассказали о резервах аппаратов ИВЛ
Минздрав рассказал об особенностях родов у пациенток с COVID-19
ПРООН запускает новый механизм поддержки Беларуси в борьбе с COVID-19
Верующим с признаками заболеваемости рекомендовано отказаться от посещения церкви на Пасху
В Минздраве рассказали, когда в Беларуси наступит пик коронавируса
Минздрав опроверг слухи о взаимосвязи прививки от туберкулеза и заболеваемости COVID-19
В Минздраве рассказали об экспериментальном лечении от коронавируса
Профилактические меры должны соблюдаться во всех регионах, независимо от цифр заболеваемости коронавирусом — Минздрав
Австрия ослабила карантин: сегодня возобновляют свою работу небольшие магазины
Кыргызстан выступает за создание зеленых коридоров в ЕАЭС для определенного перечня товаров
мнение
Всеволод ШИМОВ
Коронавирус в Евросоюзе: вместе, но врозь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ