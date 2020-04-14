В Минздраве рассказали о резервах аппаратов ИВЛ

В Беларуси имеется более 2200 аппаратов искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. Об этом рассказала во время онлайн-брифинга во вторник в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

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«На сегодняшний день пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на аппаратах ИВЛ, всего 57. Запас данных аппаратов достаточен», — отметила Богдан.

По ее словам, не перестает вестись работа по подключению дополнительных точек подводки кислорода во всех регионах страны.

Специалист также коснулась вопроса восстановления легких после перенесенного коронавируса. «Есть пациенты — таких 85%, которые переносят заболевание бессимптомно и легко. Там коронавирус не оставляет в организме никакого следа, это то, что мы видим сегодня по нашему опыту», — сказала замминистра.

Пациентам, которые переносят коронавирусную инфекцию, будут проведены реабилитационные мероприятия, начиная со стационарного лечения. Для этого уже подготовлено одно из медицинских учреждений.