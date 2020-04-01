В Минздраве рассказали, когда нужно обращаться к врачу

По словам Елены Богдан, обращаться к врачу нужно, если у вас эпидемиологический анамнез, вы вернулись из неблагополучных стран, список которых размещен на сайте Министерства здравоохранения и в официальном Telegram-канале ведомства. К симптомам относятся невысокая субфебрильная температура, боли в горле и покашливания без выраженных катаральных эффектов, одышка и общее недомогание.— отметила Елена Богдан.Заместитель министра здравоохранения также рассказала, кто находится в зоне риска. В первую очередь это лица, которые выезжают за рубеж: