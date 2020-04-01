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В Минздраве рассказали, когда нужно обращаться к врачу

Обратиться к врачу необходимо, если вы вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и при наличии определенных симптомов, заявила в эфире «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан:

— Запретить людям обращаться к врачу мы не сможем. Задача системы здравоохранения — создать такие условия, чтобы мы любому качественно оказали помощь, доходчиво обо всем рассказали и ни в коем случае не пропустили заболевание, если оно есть.



По словам Елены Богдан, обращаться к врачу нужно, если у вас эпидемиологический анамнез, вы вернулись из неблагополучных стран, список которых размещен на сайте Министерства здравоохранения и в официальном Telegram-канале ведомства. К симптомам относятся невысокая субфебрильная температура, боли в горле и покашливания без выраженных катаральных эффектов, одышка и общее недомогание. 

— Симптомы действительно очень похожи на признаки других заболеваний, — отметила Елена Богдан. — Поэтому самое главное — эпидемиологический анамнез. Алгоритм поведения для пациентов, как себя вести в случае выявления каких-либо симптомов, также размещен на сайте Министерства здравоохранения. Такой же алгоритм доведен до регистратур каждой амбулаторно-поликлинической организации, до скорой медицинской помощи. Мы провели обучение, и наши медицинские работники обязаны задать вопросы, которые позволят и нам оперативно среагировать, и человеку не оказаться самоуспокоенным.

Заместитель министра здравоохранения также рассказала, кто находится в зоне риска. В первую очередь это лица, которые выезжают за рубеж: 

 Сейчас безопасных стран практически нет. Кроме того, в аэропорту большое количество людей находится на закрытой территории. Вторая группа риска — те, для кого опасна сама инфекция. Среди них лица старшего возраста  от 60 лет, а также люди, имеющие множественную хроническую патологию и получающие лечение, которое влияет на нашу иммунную систему: пациенты онкологического и ревматологического профиля, с сахарным диабетом и бронхо-легочными заболеваниями.
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