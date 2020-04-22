В Минздраве рассказали, когда для всех желающих станут доступны тесты на коронавирус

К концу апреля в Беларусь поступят тесты на антитела к коронавирусу. После этого будет проведена их оценка и тестирование, а затем принято решение об их допуске в организации здравоохранения для тестирования желающих. Об этом сообщила в среду в ходе онлайн-конференции замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.





Решение о том, платные это будут тесты или бесплатные, будет принято позже, отметила специалист.

В Беларуси уже есть опыт определения антител, отметил в свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов. Тесты, о которых идет речь, уже появляются в республике, «но переоценивать их диагностическое значение не следует, в том числе тем, кто задает вопросы, связанные с тестированием», отметил специалист.

«У нас надежные методики для определения данного заболевания. Очень хорошо, когда появляется еще и исследование иммунитета, но с диагностических позиций наши тесты в целом нас устраивают», — добавил он.

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