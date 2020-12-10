В санэпидслужбе Беларуси объяснили, что себой представляет безопасная и качественная стеклоомывающая жидкость, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Фото: adw.by
Лучше всего приобретать стеклоомыватель в специализированных торговых точках. Нужно внимательно изучить информацию на этикетке, обратить внимание на сведения о производителе с указанием адреса, на название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, сроки годности и меры предосторожности.
Зимние стеклоомыватели изготавливают, как правило, из растворов спиртов с водой. В составе есть и моющие средства (поверхностно-активные вещества), ароматизаторы, красители. Содержатся также изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.
Изопропиловый спирт имеет резкий и неприятный запах, схожий с ацетоном, но он не токсичен для человека. В ведомстве отметили, что стеклоомыватели на спиртовой основе содержат непищевые спирты, в пищевых целях их использовать запрещено. Метанола в такой жидкости может содержаться в концентрации не более 0,05 % от объема.
На территории Беларуси запрещена продажа стеклоомывателей, которые не соответствуют стандартам по содержанию метилового спирта. Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции, ограниченной для продажи в стране, можно на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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В Минздраве рассказали, как выбрать качественный стеклоомыватель
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