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  2. В Минздраве рассказали, как расходуются средства, поступившие на благотворительный счет

В Минздраве рассказали, как расходуются средства, поступившие на благотворительный счет

Начиная с 24 марта на счет поступило Br 3 937 777 рублей и 78 461 евро, рассказала во время брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан.

— Среди крупнейших дарителей, перечисливших средства на счет в белорусских рублях, — Белорусский союз женщин, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, частные компании и предприятия. Среди физических лиц также есть благотворители, — рассказала Елена Богдан.

Всего же средства на счет Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Республики Беларусьна борьбу с распространением COVID-19 перечислили 1310 человек и 210 компаний.

— Мы потратили эти деньги: защитные экраны — 4 тысячи на сумму 59,3 тысячи рублей. Комбинезоны медицинские —100 тысяч штук на сумму 984 тысячи белорусских рублей. Наборы реагентов для выявления COVID-19 — 2000 на сумму 364 339 тысяч рублей, полумаски, фильтрующие противоаэрозольные — 20 000 штук на сумму Br 72 тысячи рублей, — отметила замминистра здравоохранения.

Кроме этого, медоборудование на сумму Br 87 600 было поставлено в больницы. Так, Витебский областной клинический специализированный центр получил 50 пульсоксиметров и 10 концентратов кислородных. Борисовская больница № 2 — 25 пульсоксиметров, 5 концентратов кислородных, 6-я ГКБ г. Минска — 25 пульсоксиметров, 5 концентратов кислородных. Выделено также 334 336 белорусских рублей спонсорской помощи РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на изготовление наборов реагентов для выявления COVID-19.

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