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В Минздраве рассказали, есть ли особенности у коронавируса в Беларуси

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время очередной онлайн-конференции по ситуации с распространением COVID-19 рассказал, есть ли особенности протекания коронавирусной инфекции в Беларуси.

— В настоящее время каких-то особенностей и неожиданностей в отношении течения коронавирусной инфекции в Республике Беларуси мы не наблюдаем. Заболевание протекает по тем же самым законам, что и в других странах, — констатировал Игорь Карпов.

Специалист отметил, что пока рано говорить, у какого процента пациентов с COVID-19 была выявлена пневмония. В других странах, согласно публикациям в СМИ, он составляет 14—15%.

— Я очень сдержанно отношусь к тем процентам, которые публикуются сейчас в СМИ, в том числе зарубежных. Все зависит от объема выборки пациентов, которые наблюдаются, и от того, как они наблюдаются. Это также зависит от того, какой процент пациентов были обследованы на рентгене, какому проценту людей делалась компьютерная томограмма. Все зависит от тех методологических инструментов, которые используются. Другое дело, что у пациентов с пневмонией инфекция протекает более серьезно — вот на это мы всячески обращает внимание, — добавил главный внештатный инфекционист Минздрава.

Инфекционист рассказал, как отличить обычную пневмонию от коронавирусно
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