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В Минздраве рассказали, что общежития для студентов-медиков работают в обычном режиме

Более 600 студентов БГМУ трудятся в качестве среднего и младшего медицинского персонала в поликлиниках и больницах Минска, отметили в Минздраве.

Общежития для студентов-медиков функционируют в обычном режиме, при этом многие иногородние студенты зачастую проживают в общежитиях учреждения образования.

- В последние время отдельными интернет-ресурсами распространяется информация о том, что якобы студенты университета, работающие в учреждениях здравоохранения, лишаются права проживания в общежитиях, - пояснили свое заявление в Минздраве.

Вместе с ректоратом БГМУ Минздрав добавил, что такая информация не соответствует действительности.

- Все общежития университета работают в штатном режиме. Иногородние студенты-медики проживают в выделенных им (еще в начале учебного года) комнатах, - подытожили в ведомстве.

Что касается студентов, который были в самоизоляции, то они возвращаются к привычной жизни.

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