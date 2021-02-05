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  2. В Минздраве рассказали, чем отличается белорусский подход к борьбе с коронавирусом от европейского

В Минздраве рассказали, чем отличается белорусский подход к борьбе с коронавирусом от европейского

Об особенностях борьбы с распространением COVID-19 в Беларуси и европейских государствах в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказала первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.


Эксперт разграничила отличия белорусского подхода к борьбе с новой инфекцией от европейского на несколько категорий. В первую очередь она выделила особенности структуры национальной системы здравоохранения. Безусловным плюсом белорусской медицины Елена Богдан назвала сохранение санитарной службы.

– Во многих странах такая служба уже стала историей. Они не готовят санитарных врачей и эпидемиологов. Соответственно, там не было расследования случаев заболевания коронавирусом на первом этапе.

Первый замминистра здравоохранения также отметила, что Беларуси работа с контактами 1-го уровня в начале пандемии дала время подготовить то, что необходимо медицинской системе для работы:


– Прежде всего это средства индивидуальной защиты. Ведь никто не был готов к тому, что нам понадобятся костюмы, респираторы разных классов, щитки… Поэтому в первое время необходимо было на уровне Главы государства и Правительства принять решение для перепрофилирования нашей промышленности, чтобы она начала производство того, что никогда до этого не выпускала.

Елена Богдан подчеркнула и важность сохранения коечного фонда в достаточных объемах. По словам эксперта, сегодня в Беларуси социальный стандарт составляет 9–10 коек на 1000 человек. В Минске цифра немного меньше, потому что часть нагрузки берет на себя Республиканский научно-практический центр.


– Количество коек в период распространения коронавирусной инфекции позволило обеспечить ими всех нуждающихся пациентов. Также мы смогли достаточно быстро оснастить учреждения кислородом, и у нас не было той дилеммы, которая возникла в развитых европейских странах.

Под дилеммой первый замминистра здравоохранения имеет в виду расстановку приоритетов при оказании медицинской помощи. Рассуждая об этом, она привела в пример подготовленное обществом анестезиологов-реаниматологов Испании руководство для врачей, в котором указывалось, кому в первую очередь нужно оказывать помощь. А после сравнила этот документ с белорусскими нормами.


– В белорусских нормативных документах прописывалось, что в первоочередном порядке и госпитализация, и выезд скорой медпомощи предоставляются пациентам старшего возраста, с хроническими заболеваниями, имеющим высокий риск неблагоприятного исхода. В Испании же шло все с точностью до наоборот. Там основным фактором было ожидаемое дожитие – не менее 2-х лет – в зависимости от исходного состояния здоровья пациента, а также вклад человека в экономическое развитие страны, – объяснила Елена Богдан.

В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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