В Минздраве рассказали, чем отличается белорусский подход к борьбе с коронавирусом от европейского

Эксперт разграничила отличия белорусского подхода к борьбе с новой инфекцией от европейского на несколько категорий. В первую очередь она выделила особенности структуры национальной системы здравоохранения. Безусловным плюсом белорусской медицины Елена Богдан назвала сохранение санитарной службы.Первый замминистра здравоохранения также отметила, что Беларуси работа с контактами 1-го уровня в начале пандемии дала время подготовить то, что необходимо медицинской системе для работы:Елена Богдан подчеркнула и важность сохранения коечного фонда в достаточных объемах. По словам эксперта, сегодня в Беларуси социальный стандарт составляет 9–10 коек на 1000 человек. В Минске цифра немного меньше, потому что часть нагрузки берет на себя Республиканский научно-практический центр.Под дилеммой первый замминистра здравоохранения имеет в виду расстановку приоритетов при оказании медицинской помощи. Рассуждая об этом, она привела в пример подготовленное обществом анестезиологов-реаниматологов Испании руководство для врачей, в котором указывалось, кому в первую очередь нужно оказывать помощь. А после сравнила этот документ с белорусскими нормами.– объяснила Елена Богдан.В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.