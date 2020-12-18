Ведомство выразило соболезнования семье ребенка, умершего в Минской детской инфекционной больнице после перенесенного коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что в связи со смертью подростка в больнице работает специальная комиссия, которая оценивает все этапы оказания помощи пациенту. Окончательную причину смерти установят по результатам вскрытия.
– Отметим, что в ходе непродолжительного оказания медицинской помощи в больнице проводилась дифференциальная диагностика, прежде всего рассматривался диагноз «Мультисистемный воспалительный синдром». Это редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией, – объяснили в Минздраве.
Фото: БЕЛТА
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В Минздраве прокомментировали смерть подростка из Минска после перенесенного коронавируса
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