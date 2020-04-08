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  2. В Минздраве ответили, можно ли повторно заразиться коронавирусом

В Минздраве ответили, можно ли повторно заразиться коронавирусом

Точные данные по этому вопросу могут быть известны к концу эпидсезона, рассказал главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич:

— Дискуссии по этому поводу ведутся. Вопрос в стойкости этого иммунитета, поскольку если есть выздоровевшие, то иммунитет вырабатывается. На сегодня мы тестируем пациентов, которые переболели в нашей стране, и пытаемся определить титр уровня защитных антител.

По его словам, по этому вопросу все еще есть дискуссия, однако к концу эпидсезона вместе с коллегами из мирового сообщества белорусские инфекционисты надеются иметь точные данные.

— То что иммунитет вырабатывается, это факт уже подтвержден. Сейчас дискуссия идет только на счет его стойкости и срока развития — насколько он защищает организм от повторного заражения. Речь идет о месяцах, годах или пожизненно, — отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

И добавил, что вирус мутирует, поэтому вопрос, появится ли штамм, который пропустит иммунная система, остается открытым и нуждается в дополнительном изучении.

— Мы видим, что даже если вирус гриппа — это не тот штамм, от которого человек прививался, либо не тот штамм, которым человек болел, в принципе заболевание протекает в более легкой форме. То есть если организм когда-то с вирусом встречался, то в большинстве случаев заболевание переносится легче, — подытожил министр.

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Фото: Рейтер
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