В Минздраве определили тактику вакцинации от гриппа в условиях COVID-19

Определен порядок вакцинации против гриппа в условиях COVID-19 и на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале "Официальный Минздрав".
На совещании с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и членов экспертного совета по иммунизации обсудили порядок вакцинации от гриппа, от которого в нашей стране традиционно прививают осенью. В этом году мероприятия будут проходить параллельно прививочной кампании против коронавируса.
Учитывая рекомендации ВОЗ, зарубежных и отечественных экспертов, по итогам совещания было принято решение, что при вакцинации пациента против гриппа и COVID-19 рекомендуется в первую очередь прививать от коронавируса, а против гриппа – не ранее чем через 14 дней после второй прививки против COVID-19.
В ведомстве подчеркнули, что по желанию пациента (он должен будет подписать информированное согласие) и при отсутствии противопоказаний возможно совместное применение вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа, за исключением живых вакцин.
Во время совещания также было отмечено, что вакцинация позволит не допустить тяжелых случаев, снизить риски инфицирования пожилых от детей и наоборот.
По актуальной информации ведомства, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси. Второй дозой привиты 14,6%.
Фото из архива БЕЛТА