Министерство здравоохранения обратилось к жителям Беларуси с призывом соблюдать все меры предосторожности, сообщает Минздрав.
Акция «Новый год – домашний праздник», проводимая ведомством, направлена на сохранение безопасности и благополучия новогодних праздников. Ее цель – убедить белорусов в необходимости соблюдения мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.
В рамках акции напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности – ношении масок, соблюдении дистанции, внимательному отношению к своему здоровью.
Специалисты пояснили, что здоровый образ жизни подразумевает ответственность и заботу не только о своем здоровье, но и о благополучии других людей.
К главным профилактическим мерам в Минздраве отнесли следующие:
- частое проветривание помещения;
- регулярное мытье рук с мылом продолжительностью не менее 20 секунд;
- своевременная влажная уборка;
- внимательно следить за своим самочувствием;
- стараться не трогать руками лицо и глаза.
Пожилые люди продолжают оставаться в зоне риска. Для поздравления и общения с ними следует использовать дистанционные средства связи.
Также в этом году лучше воздержаться от приема гостей.
– Встречайте праздник с теми, с кем контактировали, – сообщает пресс-служба Минздрава.
Рекомендовано отказаться от поездок за границу.
Фото: БЕЛТА
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В Минздраве напомнили, как сделать новогодние праздники безопасными
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