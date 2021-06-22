Министерство юстиции Беларуси напомнило, что с 15 июля в стране вступают в силу изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства. В ведомстве указали на способ, позволяющий быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов.
Так, с 15 июля базовое правило определения размера принудительного сбора не поменяется, но будет установлен его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу. Чтобы избежать дополнительных трат, связанных с уплатой принудительного сбора, можно узнать о наличии неоплаченных налогов или штрафов у физических и юридических лиц на территории Беларуси онлайн на сайте Минюста.
Фото: БЕЛТА
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В Минюсте рассказали, как быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов
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