В Минтруда рассказали, повлияла ли пандемия COVID-19 на рынок труда

По словам министра, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, серьезного сокращения численности занятых в экономике в Минтруда не зафиксировали. В то же время она подчеркнула, что список предложений от нанимателей действительно сократился, однако увеличения численности уволенных нет: этот показатель стал меньше на 3%.И. Костевич сообщила, что, несмотря на старение населения, которое наблюдается в Беларуси (в республике более 15% граждан старше 65 лет), люди в возрасте 60–70 лет довольно активны, многие из них готовы работать.– поделилась Ирина Костевич.