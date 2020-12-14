В Минтруда рассказали, повлияла ли пандемия COVID-19 на рынок труда

Пандемия коронавируса отразилась на рынке труда в Беларуси, об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам министра, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, серьезного сокращения численности занятых в экономике в Минтруда не зафиксировали. В то же время она подчеркнула, что список предложений от нанимателей действительно сократился, однако увеличения численности уволенных нет: этот показатель стал меньше на 3%.
И. Костевич сообщила, что, несмотря на старение населения, которое наблюдается в Беларуси (в республике более 15% граждан старше 65 лет), люди в возрасте 60–70 лет довольно активны, многие из них готовы работать.
– Сегодня у нас 75 тысяч вакансий. Считаю, что это достаточное количество, чтобы обеспечить всех нуждающихся рабочими местами, – поделилась Ирина Костевич.
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