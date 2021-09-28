В Минтруда рассказали, кто и на каких условиях может воспользоваться добровольным страхованием дополнительной накопительной пенсии

Во вторник Президент Беларуси подписал Указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Документом предусмотрено с 1 октября 2022 года введение нового вида пенсионного страхования – добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Наталии Павлюченко, участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет и за которых их работодатели будут уплачивать обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Гарантом сохранности вложенных в дополнительную пенсию средств выступит республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита». Гражданам, пожелавшим принять участие, необходимо будет обратиться с заявлением лично либо дистанционно в данное страховое предприятие.

С 1 октября 2022 года им предоставят право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% от заработка – в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы. Параллельно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников, но не более чем 3%. При этом его общий взнос на социальное (пенсионное) страхование не увеличится.

Новая система предусматриваем и ряд бонусов. В частности, добровольные накопления будут капитализироваться. Раз в год работник может поменять свой страховой тариф в сторону увеличения или уменьшения. Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии. Кроме того, участие в этой системе может быть и приостановлено по желанию работника.

При достижении общеустановленного пенсионного возраста накопленные средства граждане смогут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет. Такое накопление будет идти как дополнительная часть к получаемой пенсии.