В Минтруда объяснили некоторые положения указа "О поддержке экономики"

Условия перевода работника на удаленку или к другому нанимателю, перехода на гибкий график работы — Министерство труда и социальной защиты прокомментировало БЕЛТА положения Указа № 143 "О поддержке экономики" в части трудовых отношений.

Как сообщалось, Президент Беларуси подписал 24 апреля Указ № 143 "О поддержке экономики". Пунктом 14 нанимателям предоставлено право изменять существенные условия труда работника (за исключением уменьшения размера оплаты труда), когда это обосновано неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя. Но обязательно предупредив об этом работника письменно не позднее чем за один календарный день. Также наниматели могут производить временный перевод, в том числе в другое структурное подразделение, к другому нанимателю, в связи с производственной необходимостью из-за воздействия эпидситуации, а также для замещения отсутствующего работника без согласия работника — на срок до 3 месяцев.

— С учетом норм указа, наниматель может изменить работнику существенные условия труда, в том числе установить дистанционную работу (работу на дому), изменить режим рабочего времени, включая установление неполного, гибкого рабочего времени, разделение рабочего дня на части, изменение начала и окончания рабочего дня или смены, времени обеденного и других перерывов, рабочих и выходных дней, введение суммированного учета рабочего времени и др. Но об этом надо уведомить работника письменно не позднее, чем за один календарный день. Таким образом, меняется срок уведомления работника об изменении существенных условий труда с одного месяца до одного календарного дня, — пояснили в Минтруда.

При этом наниматель обязан письменно уведомить работника об изменении существенных условий труда "в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя", указав, какие условия труда или трудового договора (контракта) будут изменены, а также разъяснив правовые последствия отказа работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. А именно — за отказом может последовать увольнение на основании п. 5 ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса с выплатой соответствующего выходного пособия (двухнедельного среднего или одного месячного заработка).

Также специалисты разъяснили, как отсчитывать срок для уведомления. Он начинает исчисляться со следующего дня после ознакомления работника с уведомлением. Например, наниматель 29 апреля этого года вручил работнику письменное уведомление об изменении существенных условий труда. Календарный день начинается и истекает 30 апреля. Существенные условия работнику могут быть изменены 1 мая.

— Учитывая, что 1 мая является праздничным днем, нерабочим, а 2 и 3 мая в этом году являются выходными днями для работников с пятидневной рабочей неделей, изменение существенных условий труда работнику возможно не ранее 4 мая с его письменного согласия, — уточнили в Минтруда.

Специалисты подчеркнули, что указанный срок не будет применяться при изменении существенных условий труда в виде уменьшения размеров оплаты труда работников при сохранении других условий трудового договора или контракта. Для этого изменения сохраняется месячный срок предупреждения.

Что касается временного перевода на срок до 3 месяцев без согласия работника, то по соглашению сторон он может быть увеличен. Оплата труда при временном переводе производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

В Минтруда напомнили, что действие пункта 14 Указа № 143 определено до особого решения Президента.