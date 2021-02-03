В ведомстве рассказали о программе социально-экономического развития страны на следующие 5 лет и перечислили три составляющие счастья и благополучия белорусских семей.
– В центре внимания программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет – человек и качество его жизни. А поскольку развитие человеческого потенциала закладывается в семье, то именно ее благополучное формирование и существование – один из важных приоритетов государственной политики, – говорит начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко. – Что такое счастливая семья? Она здорова в духовном и физическом смысле, в ней заботятся не только о детях, но и старшем поколении, в ней традиции и память передаются от пожилых к молодым.
В Министерстве труда и социальной защиты называют три основные составляющие, которые работают на то, чтобы белорусские семьи были счастливы.
– Первое – это доступность жилья. Социологические исследования показывают, что наличие собственной жилплощади играет ключевую роль в принятии решения о рождении ребенка. В последнее время усилия государства были сконцентрированы на поддержке в строительстве жилья для многодетных семей, то сегодня в фокусе и молодые семьи, – рассказывает Марина Артеменко. – Второй фактор – семейные доходы. Это подразумевает не только занятость обоих родителей с достойным заработком, но и поддержка в виде социальных трансфертов. Третье – создание комфортной среды, а именно помощь в соблюдении баланса «семья – работа».
Фото: БЕЛТА
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В Минтруда и соцзащиты рассказали, что нужно белорусским семьям для счастья
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