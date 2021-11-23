В Минспорта и туризма со стороны бизнеса поступают обращения о создании национального конгресс-бюро

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы сообщила директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.



– Регулятор не может возглавлять бюро. Поэтому надо выбрать ответственное лицо в частном секторе, – отметила Ирина Воронович.

Она обратила внимание на то, что с конца 2019 года при Межведомственном экспертно-координационном совете при Совмине создана рабочая группа по развитию видов туризма. Один из них – деловой. Обозначен блок вопросов, которые рассматриваются. Например, один из основных – наличие мест проживания и проведения.

– В Минске и регионах достаточно отелей, которые подходят для размещения гостей и организации форумов. Подключаются наши многофункциональные комплексы, например, «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», обновляют оборудование, позволяющее вводить онлайн-формат, делать записи встреч. При этом надо посмотреть, где одновременно могут проходить большой форум и небольшие встречи – после него или параллельно, – обозначила вопросы представитель Минспорта.

Еще один блок касается информационного продвижения направления.

Заместитель директора РУП «Центркурорт» Алексей Стрельченко обратил внимание на то, что много разговоров о создании конгресс-бюро было в 2019-м, но пандемия поставила все на паузу. Впрочем, время показало, что роль делового туризма даже выросла.

– Мы встречаем понимание в этом вопросе со стороны регулятора, – подчеркнул Стрельченко. – Надеюсь, в 2022 году мы придем к созданию нашей структуры. Более того, наладим сотрудничество с соседями: в России конгресс-бюро работает с 2017 года, будем включены в общероссийское предложение по проведению форумов, потому что вопросы в части передвижения между странами практически сняты. Кроме того, создание национального конгресс-бюро позволит выйти на международный рынок и образовать «одно окно» для проведения ивент-событий, которые могут пройти у нас.

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