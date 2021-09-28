В Минспорта и туризма с начала года поступило около 150 обращений от туристов. Такие данные привел сегодня во время I Международной научно-практической конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты» главный юрисконсульт Департамента по туризму Минспорта и туризма Александр Кречетов.

По словам представителя Департамента, примерно половина поступивших обращений касается вопросов возврата денег за несостоявшиеся туры.

– Туристы жалуются, что идут постоянные переносы поездок, отсрочки, фирма не отвечает на звонки, компании ликвидируются, – приводит примеры Кречетов.

Впрочем, нынешнее число обращений в разы меньше прошлогоднего. Так, в 2020-м в Минспорта поступило около 700 жалоб со стороны туристов. В двух третях случаев они касались возврата уплаченных средств: на фоне пандемии многие поездки пришлось внезапно отменить. Но турфирмы не могли оперативно, в установленные законодательством сроки, вернуть деньги, ушедшие партнерам за границу.

– По законодательств в случае если тур не может быть исполнен по независящим от туркомпании и туриста причинам, срок возврата средств установлен в течение 7 дней. При необходимости проведения каких-то проверочных действий этот срок увеличивается вдвое. Но деньги, оказавшиеся за границей, во время пандемии, к сожалению, сложно вернуть в эти сроки по не зависящим от туроператоров причинам. Например, компании попадают в ловушку действия иностранного законодательства: где-то ввели мораторий на возврат средств иностранным партнерам. Например, в Греции ввели режим ЧС и установили отсрочку платежей. В ряде стран Евросоюза тоже приняты меры по запрету на возврат турсредств. Например, есть сложности в этой части с Испанией, Чехией, Грецией. Поэтому турфирмы просят клиентов пойти на уступки, предоставить отсрочку, согласиться на поэтапный возврат средств, – поясняет Кречетов. – К слову, многие поступившие в прошлом году обращения все же решились сторонами через диалог и совместный поиск подходящего для всех решения. В отдельных случаях туристы через общества защиты прав потребителей, через исполкомы подавали в суд на турфирмы. Но даже в суде есть возможность заключить мировое соглашение. Вообще же, мы за то, чтобы на любой стадии решить вопрос мирным путем. Со своей стороны мы максимально стараемся помочь туристам с возвратом денег, турфирмам – с возвратом средств через посольства и по своим каналам в других странах.

Мария ДРУК

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