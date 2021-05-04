В «Минсктрансе» сообщили, как будет работать пригородный транспорт на Радуницу

Западное кладбищеАвтобус № 170Э будет передвигаться с 8 по 10 мая с 7:20 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00.
Организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 970Э «АС «Юго-Западная» – Западное кладбище», который будет работать 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «АС «Юго-Западная», «Ст. м. «Петровщина», «Ст. м. «Малиновка» и «Малиновка-6».
Колодищанское кладбище и кладбище «Королев Стан»Автобус № 31 будет осуществлять перевозку пассажиров с 8 по 10 мая с 7:20 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00.
Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 972Э «ДС «Уручье-2» – Колодищанское кладбище» будет действовать 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления не составит более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ДС «Уручье-2» и «Ст. м. «Уручье».
Дополнительный пригородный автобусный маршрут № 275Э «ДС «Уручье-2» – Королев Стан» организуется 11 мая с графиком работы с 7:20 до 18:20 и остановочными пунктами для посадки «ДС «Уручье-2» и «Ст. м. «Уручье».
При этом 11 мая посадка в автобусы № 31, 275Э, 972Э на остановочном пункте «Ст. м. «Уручье» будет осуществляться на отдельной площадке (бывшем остановочном пункте пригородных маршрутов).
Кроме того, 11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов увеличат число троллейбусов на маршруте № 41.
Михановичское кладбищеАвтобус № 5Э будет передвигаться с 8 по 10 мая с 6:15 до 18:00, 11 мая – с 6:15 до 20:00.
Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 975Э «Ст. м. «Автозаводская» – кладбище «Михановичи» будет перевозить пассажиров 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «Ст. м. «Автозаводская», «Ташкентская» и «ДС «Чижовка».
Только 11.05.2021 с 7:00 до 18:00 организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 971Э «ДС «Запад-3» – кладбище «Михановичи» с остановочными пунктами для посадки «ДС «Запад-3» и «Малиновка-6».
Вместе с тем 11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов запланированы работа автобуса № 3С «ДС «Чижовка» – вокзал» и увеличение числа автобусов на маршруте № 148С и троллейбусов на маршруте № 92.
Северное кладбищеАвтобусы № 68 и 109 будут работать с 8 по 10 мая с 7:15 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00.
Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 973Э «ДС «Запад-3» – Северное кладбище» будет следовать 10 мая с 8:00 до 18:00 с отправлением автобусов по расписанию, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления составит не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ДС «Запад-3» и «Ст. м. «Каменная Горка».
Только 11 мая с 7:00 до 18:00 организуют дополнительные автобусные маршруты: № 974Э «Кульман – Северное кладбище» с остановочным пунктом для посадки «Кульман», № 979Э «ДС «Карбышева» – Северное кладбище» с остановочным пунктом для посадки «ДС «Карбышева» и № 977 «1-е ворота – 2-е ворота» (Северное кладбище) с остановочными пунктами для посадки «1-е ворота» и «2-е ворота».
11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов запланировано увеличение числа автобусов на маршрутах № 29, 921, троллейбусов на маршрутах № 2, 46 и трамваев на маршруте № 11.
11.05.2021 в связи с ограничением движения всех видов транспорта по ул. Кульман автобусы № 19 «ДС «Карастояновой» – Слепянка» в направлении ДС «Карастояновой» и обратно будут следовать по ул. М. Богдановича, пл. Бангалор, ул. Орловской, Карастояновой с выполнением остановочного пункта «Пл. Бангалор» на ул. М. Богдановича.
Чижовское кладбищеАвтобус № 94С будет следовать с 8 по 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00 с остановочными пунктами для посадки «АС «Автозаводская», «Ст. м. «Могилевская» и «ДС «Чижовка».
11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусного маршрута запланированы организация работы автобуса № 3С «ДС «Чижовка» – вокзал» и увеличение количества автобусов на маршруте № 148С.
Кладбище «Лесное»Автобус № 178Э будет работать с 8 по 10 мая по расписанию выходного дня, 11 мая – по расписанию с интервалом движения 30 мин.
В «Минсктрансе» обратили внимание, что 10 и 11 мая оплата проезда в автобусах дополнительных маршрутов № 68, 94С, 109, 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при осуществлении посадки в Минске, а на пригородном маршруте № 275Э – по пригородному экспрессному тарифу.
Схема: minsktrans.by