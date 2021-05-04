Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В «Минсктрансе» сообщили, как будет работать пригородный транспорт на Радуницу

В «Минсктрансе» сообщили, как будет работать пригородный транспорт на Радуницу

С 8 по 11 мая текущего года для проезда к местам захоронений по особому графику организуется работа городского и пригородного пассажирского транспорта. Об этом сообщили в «Минсктрансе».

Западное кладбище

Автобус № 170Э будет передвигаться с 8 по 10 мая с 7:20 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00.

Организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 970Э «АС «Юго-Западная» – Западное кладбище», который будет работать 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «АС «Юго-Западная», «Ст. м. «Петровщина», «Ст. м. «Малиновка» и «Малиновка-6».

Колодищанское кладбище и кладбище «Королев Стан»

Автобус № 31 будет осуществлять перевозку пассажиров с 8 по 10 мая с 7:20 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00.

Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 972Э «ДС «Уручье-2» – Колодищанское кладбище» будет действовать 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления не составит более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ДС «Уручье-2» и «Ст. м. «Уручье».


Дополнительный пригородный автобусный маршрут № 275Э «ДС «Уручье-2» – Королев Стан» организуется 11 мая с графиком работы с 7:20 до 18:20 и остановочными пунктами для посадки «ДС «Уручье-2» и «Ст. м. «Уручье».

При этом 11 мая посадка в автобусы № 31, 275Э, 972Э на остановочном пункте «Ст. м. «Уручье» будет осуществляться на отдельной площадке (бывшем остановочном пункте пригородных маршрутов).

Кроме того, 11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов увеличат число троллейбусов на маршруте № 41.

Михановичское кладбище

Автобус № 5Э будет передвигаться с 8 по 10 мая с 6:15 до 18:00, 11 мая – с 6:15 до 20:00.

Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 975Э «Ст. м. «Автозаводская» – кладбище «Михановичи» будет перевозить пассажиров 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «Ст. м. «Автозаводская», «Ташкентская» и «ДС «Чижовка».


Только 11.05.2021 с 7:00 до 18:00 организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 971Э «ДС «Запад-3» – кладбище «Михановичи» с остановочными пунктами для посадки «ДС «Запад-3» и «Малиновка-6».


Вместе с тем 11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов запланированы работа автобуса № 3С «ДС «Чижовка» – вокзал» и увеличение числа автобусов на маршруте № 148С и троллейбусов на маршруте № 92.

Северное кладбище

Автобусы № 68 и 109 будут работать с 8 по 10 мая с 7:15 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00.

Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 973Э «ДС «Запад-3» – Северное кладбище» будет следовать 10 мая с 8:00 до 18:00 с отправлением автобусов по расписанию, 11 мая – с 7:00 до 18:00, время ожидания отправления составит не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ДС «Запад-3» и «Ст. м. «Каменная Горка».


Только 11 мая с 7:00 до 18:00 организуют дополнительные автобусные маршруты: № 974Э «Кульман – Северное кладбище» с остановочным пунктом для посадки «Кульман», № 979Э «ДС «Карбышева» – Северное кладбище» с остановочным пунктом для посадки «ДС «Карбышева» и № 977 «1-е ворота – 2-е ворота» (Северное кладбище) с остановочными пунктами для посадки «1-е ворота» и «2-е ворота».



11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов запланировано увеличение числа автобусов на маршрутах № 29, 921, троллейбусов на маршрутах № 2, 46 и трамваев на маршруте № 11.

11.05.2021 в связи с ограничением движения всех видов транспорта по ул. Кульман автобусы № 19 «ДС «Карастояновой» – Слепянка» в направлении ДС «Карастояновой» и обратно будут следовать по ул. М. Богдановича, пл. Бангалор, ул. Орловской, Карастояновой с выполнением остановочного пункта «Пл. Бангалор» на ул. М. Богдановича.

Чижовское кладбище

Автобус № 94С будет следовать с 8 по 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая – с 7:00 до 20:00 с остановочными пунктами для посадки «АС «Автозаводская», «Ст. м. «Могилевская» и «ДС «Чижовка».

11 мая с 7:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусного маршрута запланированы организация работы автобуса № 3С «ДС «Чижовка» – вокзал» и увеличение количества автобусов на маршруте № 148С.

Кладбище «Лесное»

Автобус № 178Э будет работать с 8 по 10 мая по расписанию выходного дня, 11 мая – по расписанию с интервалом движения 30 мин.

В «Минсктрансе» обратили внимание, что 10 и 11 мая оплата проезда в автобусах дополнительных маршрутов № 68, 94С, 109, 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при осуществлении посадки в Минске, а на пригородном маршруте № 275Э – по пригородному экспрессному тарифу.


Схема: minsktrans.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
Версия для печати
Новости и статьи
Деловым кругам провинции Гуйчжоу переданы инвестпредложения по перспективным проектам в Витебской области
Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные
Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман в преддверии Дня печати поздравил коллектив ИД «Беларусь сегодня»
За январь – март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3%
“Лежа вальяжно в ванне”: Коди Симпсон снялся в новой рекламной кампании Versace
Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки
Стилист назвала восемь беспроигрышных схем для образа
Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому»
В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций
Шевцов: люди поняли ценность профессии врача
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«2-Халезин-2»
Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Главврач 1-й больницы Минска о пандемии COVID-19: когда мы слышим благодарности пациентов, это главное поощрение
Адвокаты 7 мая бесплатно проконсультируют малоимущих
В G20 оценили потери мирового туристического сектора в 2020-м
На санкции Запада нужно давать ответ – главное за 4 мая
В Бобруйском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка
Вручены ключи от служебных автомобилей и специальные награды: в Первомайском РУВД Минска прошел общий гарнизонный инструктаж
Обеспечение экономической безопасности и пресечение трансграничной преступности – Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни
Помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук провел прием граждан
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
В Белорусской академии музыки открылся IV Международный пасхальный фестиваль
Память без границ: поисковики помогли уроженке Мордовии побывать на месте гибели прадеда
В мемориальном комплексе «Хатынь» появился макет восстановленного фрагмента деревни
В Гомельском районе прошла акция «Памяти подвига будем верны», посвященная Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны
В Иране из-за наводнений погибли как минимум 10 человек
В Минске на перекрестке ул. Якуба Коласа – ул. Сурганова восстановлена работа светофора
На участке М-4 будет временно ограничено движение
Турция ужесточит локдаун
В Минске на перекрестке ул. Якуба Коласа – ул. Сурганова не работает светофор
«Абсолютно здоровый человек»: сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине его смерти
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Деградация у бандерлогов
Женщина, чтобы снять "порчу", отдала мошеннице золотое кольцо и закопала 2 тысячи рублей на кладбище
В Гомеле вынесли приговор тем, кто собирался захватить исполкомы
Сохранение исторической памяти ветераны и молодежь обсудили сегодня в Музее ВОВ
Рота почетного караула выступила в деревне Сычково Бобруйского района
Могилевский областной историко-патриотический клуб «Виккру» организует арт-окно «Мгновения поиска»
Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио
В «Минсктрансе» сообщили, как будет работать пригородный транспорт на Радуницу
Власти Баварии планируют отменить ограничения для привитых от COVID-19 и переболевших
Объявлен конкурсный отбор сценарных заявок к фильмам "Моя Беларусь"
Турецкий отель закрыли из-за украинцев
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женя, «Времечко» и Никита
Лукашенко: нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна
Минздрав: состояние 12-летнего Ромы, который вынес из горящего дома своего брата, стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым
МВД: преступлений против жизни и здоровья становится меньше
Авторы
СКАНИРУЙТЕ