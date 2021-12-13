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  2. В "Минскрекламе" рассказали, как украшают Минск к Новому году

В "Минскрекламе" рассказали, как украшают Минск к Новому году

Начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова рассказала, что новогоднее оформление Минска начинают планировать уже в начале года.



– Это кропотливый, длительный процесс. Надо разработать уникальный дизайн для 30 елок и многочисленных городских локаций. В основу идеи оформления города к празднованию Нового года легла концепция комплексного украшения городских локаций пространственно-художественными композициями с применением современных технологий фрезировки, праздничной графики, объемных накладных элементов, подсветки из нитей светящихся гирлянд.



Только на главной елке страны на Октябрьской площади будет красоваться около 8 тысяч игрушек. Каждый шар, каждый элемент бригада рабочих вручную вешает на новогоднее дерево.

– У нас работают бригады, которые владеют целой системой этого процесса: с какого яруса начинать, в какой последовательности размещать фигуры, – рассказывает Татьяна Бугоркова. – Любая мелочь влияет на общее восприятие. 








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Фото: Александр ГОРБАШ
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