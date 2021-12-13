В "Минскрекламе" рассказали, как украшают Минск к Новому году

Только на главной елке страны на Октябрьской площади будет красоваться около 8 тысяч игрушек. Каждый шар, каждый элемент бригада рабочих вручную вешает на новогоднее дерево.

– У нас работают бригады, которые владеют целой системой этого процесса: с какого яруса начинать, в какой последовательности размещать фигуры, – рассказывает Татьяна Бугоркова. – Любая мелочь влияет на общее восприятие.



























